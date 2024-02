Lewandowski will Barça-Vertrag erfüllen

Mittelstürmer Robert Lewandowski möchte seinem bis 2026 datierten Vertrag beim FC Barcelona Folge leisten. Dies bestätigt der Routinier im Interview mit der ‚Sport‘. In Barcelona fühle er sich sehr wohl mit seiner Familie, so der 35-Jährige: „Ja, ich fühle mich sehr gut in der Stadt, meine Familie auch. Wir sind sehr glücklich und zufrieden. Ich bin glücklich im Klub, aber auch mit allem anderen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison erweist sich der 146-malige polnische Nationalspieler nach zwischenzeitlichem Tief als Stütze im Offensivspiel der Blaugrana. In 21 von 23 möglichen Ligapartien gelangen ihm bisher neun Tore und fünf Vorlagen.