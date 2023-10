Frankfurt: Sonderlob für Larsson

Bei Eintracht Frankfurt ist man voll des Lobes für Sommer-Neuzugang Hugo Larsson (19). Sportvorstand Markus Krösche schwärmt gegenüber dem ‚kicker‘: „Hugo hat eine sehr schnelle Lernkurve, saugt die Dinge sehr gut auf und setzt sie um. Schon in seinen jungen Jahren ist er sehr wichtig für uns, er treibt das Spiel immer an.“

SGE-Coach Dino Toppmöller stimmt in die Lobeshymne ein: „Was mir bei ihm extrem gut gefällt: Er marschiert mit 19 Jahren vorweg, übernimmt Verantwortung, holt sich viele Bälle und versteckt sich in Drucksituation nicht. Hugo ist sehr laufstark, sammelt viele zweite Bälle auf und ist fußballerisch gut.“ In der Bundesliga stand Larsson zuletzt fünfmal in Folge in der Startelf, durfte auch in einer von zwei UEFA Europa Conference League-Partien beginnen. Die Hessen verpflichteten den schwedischen Mittelfeldspieler im Sommer für neun Millionen Euro von Malmö FF.