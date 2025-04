HSV tütet Dompé-Deal ein

Dem Hamburger SV ist nach zähen Verhandlungen die Vertragsverlängerung mit Jean-Luc Dompé (29) geglückt. Zur neuen Laufzeit des Kontrakts macht der Zweitligist keine Angaben, Dompés vorheriger Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Der französische Linksaußen kommt in dieser Saison auf 20 Scorerpunkte (acht Tore, zwölf Assists) in 28 Ligaspielen.

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz schwärmt: „Jean-Luc geht in erster Linie für alle sichtbar mit seiner Leistung auf dem Platz voran und zeigt sich – besonders im letzten Halbjahr – auch verbessert in der Defensivarbeit. Vor allem ist er sich aber auch seiner Bedeutung in der Kabine bewusst geworden, ist hier gereift, hilft jungen Spielern bei der Integration. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen, stets den Schalk im Nacken und ist längst ein Herzstück unseres Teams.“