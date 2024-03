Maier denkt nicht an Augsburg-Abschied

In der Karriereplanung von Arne Maier spielt ein Abschied vom FC Augsburg überhaupt keine Rolle. Gegenüber dem ‚kicker‘ unterstreicht der 25-Jährige, dass ein Vereinswechsel im Januar nie zur Debatte stand: „Nein, das war für mich überhaupt keine Option, weil ich mich auch einfach wohlfühle in Augsburg, mich mit dem Trainer super verstehe. Ich wollte hier unbedingt wieder angreifen, wollte meine Leistung bringen, mich zeigen. Deswegen habe ich über einen Wechsel nie nachgedacht.“

Maiers Vertrag in Augsburg endet 2025. Der Mittelfeldspieler gibt sich zuversichtlich, dass auch sein Arbeitgeber weiter mit ihm plant und die entsprechenden Gespräche bald beginnen: „Ich fühle mich hier in Augsburg, wie gesagt, sehr wohl, finde die Stadt toll, finde den Verein super. Gespräche gab es noch nicht, aber ich will mich gerade sowieso zu 100 Prozent auf jedes Training und jedes Spiel konzentrieren. Es wird bestimmt zu gegebener Zeit Gespräche geben.“