Augsburg tütet Torwart-Verlängerung ein

Der FC Augsburg setzt im Kasten auf Beständigkeit. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, hat Torwart Daniel Klein seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026 verlängert. Sportdirektor Marinko Jurendic betont die Wichtigkeit des 24-Jährigen: „Daniel ist in der laufenden Saison ein wichtiger Bestandteil unseres Torhüterteams. Er ist ein zuverlässiger Teamplayer mit einer guten Leistungskultur, der kontinuierlich an sich arbeitet und seine Qualitäten für den Erfolg des Teams einbringt.“

Klein kam 2021 von der TSG Hoffenheim in die Fuggerstadt und kommt dort meist in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. In der vergangenen Saison lief er auf Leihbasis für den SV Sandhausen aus.