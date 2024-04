TSG-Zukunft: Kramaric kann selbst entscheiden

Bei der TSG Hoffenheim legt man die Zukunft von Andrej Kramaric in die Hände des Offensivspielers selbst. Bezüglich des 2025 auslaufenden Vertrags des 32-Jährigen wird Direktor Profifußball Pirmin Schwegler vom ‚kicker‘ zitiert: „Ich glaube, Andrej entscheidet, wann er die Geschichte hier beenden will. Aber davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Da muss von uns kein Zeichen kommen. Andrej weiß, dass er hier, glaube ich, sogar selbst entscheiden kann, wie lange er bleiben möchte.“

Am gestrigen Samstag bestritt Kramaric beim 4:3-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach sein 250. Bundesligaspiel für die TSG. „Er darf gerne nochmal 250 Spiele machen, wenn er wirklich so lange spielen will“, sagt Schwegler weiter. Kramaric war im Sommer 2016 nach halbjähriger Leihe für elf Millionen Euro fest von Leicester City nach Hoffenheim gewechselt. Für die Sinsheimer bestritt der Kroate seitdem insgesamt 280 Pflichtspiele, in denen er 126 Treffer erzielte und 53 weitere direkt vorbereitete.