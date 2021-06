Eriksen wird Defibrillator implantiert

Christian Eriksen wird nach seinem Zusammenbruch im Spiel gegen Finnland am vergangenen Sonntag (0:1) ein Defibrillator eingesetzt. Das verkündete der dänische Fußballverband am heutigen Donnerstagmorgen. Eriksen folgt damit der Empfehlung nationaler und internationaler Mediziner. Das Gerät löst bei Unregelmäßigkeiten im Herzmuskel einen elektrischen Impuls aus, um die Herzmuskelaktivität zu normalisieren.

Ob der dänische Nationalspieler seine Karriere fortsetzen kann, steht derzeit noch nicht fest. Daley Blind von Ajax Amsterdam beispielsweise ist trotz ähnlicher Umstände noch aktiv und spielt derzeit für die Niederlande bei der Europameisterschaft. Nach einem Schwindelanfall und im Nachgang festgestellter Herzmuskelentzündung wurde ihm ebenfalls operativ ein Defibrillator eingesetzt.

