Sané dankt City

Leroy Sané (24) hat sich mit warmen Worten an seinen Ex-Klub Manchester City gerichtet. Auf Twitter schrieb der Neuzugang des FC Bayern: „Ich bin exrem dankbar und stolz auf meine vier Jahre bei City. Es war eine sehr intensive und erfolgreiche Zeit. Wir gewannen eine Menge Trophäen und ich wurde zum Nachwuchsspieler des Jahres 2018.“

Sané bedankt sich: „Ich habe viel gelernt und wurde zum Spieler, der ich heute bin.“ Der deutsche Nationalspieler lief 135 Mal für City auf. Dabei gelangen ihm, meist als Linksaußen, 39 Tore und 45 Vorlagen. Im Sommer zog es ihn nach langer Transfer-Saga für rund 50 Millionen Euro zu den Bayern. Am morgigen Freitag (20:30 Uhr) könnte er gegen Ex-Klub Schalke 04 sein Debüt feiern.

I’m extremely thankful and proud for my 4 years at City – it’s been a really intense and successful time. We’ve won a lot of trophies and I became Young Player of the Year in 2018. I’ve learned a lot and became the player that I am today. https://t.co/E21sc1yv7l