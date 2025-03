Leipzig will Nedeljkovic-Klausel ziehen

Kosta Nedeljkovic soll RB Leipzig über die Saison hinaus erhalten bleiben. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Bundesligist voraussichtlich die Kaufoption im Leihvertrag des 19-Jährigen aktivieren und den Rechtsverteidiger von Aston Villa fest verpflichten. Eine finale Entscheidung steht jedoch noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Bezahlsender sehen die Sachsen Nedeljkovic als Invest in die Zukunft, das für einen vergleichswiese überschaubaren Preis zu haben ist. Die Ablösesumme liegt dem Vernehmen nach bei 10,5 Millionen Euro plus bis zu 4,5 Millionen an möglichen Boni. Der sechsfache serbische Nationalspieler war Anfang Februar für eine halbjährige Leihe nach Leipzig gewechselt und hat seitdem drei Kurzeinsätze für den Klub absolviert.