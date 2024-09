Boniface lässt aufhorchen: „Ich mag die Premier League nicht“

Victor Boniface sieht seine langfristige fußballerische Zukunft vorrangig in Deutschland oder Spanien. Gegenüber dem nigerianischen ‚SportyTV‘ sagt der Stürmer von Bayer Leverkusen auf die Frage, ob er sich eines Tages in der Premier League spielen sieht: „Nein. Das habe ich schon gesagt, bevor ich einen internationalen Pass hatte, noch bevor ich davon träumte, nach Europa zu kommen. Ich mag die Premier League nicht wirklich, ich bevorzuge den spanischen und deutschen Fußball.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichzeitig betont der 23-Jährige: „Ich sage nicht, dass ich nicht gehen werde, wenn zum Beispiel ein gutes Team für mich kommt. Ich sage nur, wenn man mich bittet, zwei Länder auszuwählen, in denen ich wirklich spielen möchte, sind es Deutschland und Spanien. Ich liebe diese Ligen.“ In Spanien wäre Boniface für einen Transfer zu den „Top drei Teams“ zu haben. Damit würde neben Real Madrid und dem FC Barcelona wohl auch noch Atlético Madrid in Frage kommen. In Leverkusen steht der Angreifer noch langfristig bis 2028 unter Vertrag.