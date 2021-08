Uniteds Williams zu Norwich

Brandon Williams spielt in dieser Saison für Norwich City. Wie der Premier League Aufsteiger mitteilt, leiht man den 20-jährigen Außenverteidiger von Manchester United aus.

Williams stammt aus der United-Jugend. 50 Mal lief das Eigengewächs bereits für die Profis auf, hatte zuletzt aber nicht die besten Aussichten auf einen Stammplatz, weshalb er nun unter dem deutschen Trainer Daniel Farke Spielpraxis sammeln soll.

📝 Norwich City are delighted to confirm the season-long loan signing of Manchester United full-back, Brandon Williams!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WelcomeWilliams 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿