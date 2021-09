Die Rückkehr einer Legende – CR7 im Old Trafford

Am Samstag (16:00 Uhr) treffen Manchester United und Newcastle United im ehrwürdigen Old Trafford aufeinander. Dabei wird der Fokus ganz auf dem möglichen Debüt von Cristiano Ronaldo liegen. Der portugiesische Superstar wechselte zum Ende der abgelaufenen Transferperiode von Juventus Turin zurück zu den Red Devils und die Fanmassen freuen sich auf die Rückkehr ihres Helden.

Von 2003 bis 2009 trug der 36-Jährige bereits das Trikot von United. Schnell avancierte er durch seine Leistungen zum Fanliebling. Aus seiner Verbundenheit zum Klub macht der Torjäger keinen Hehl. „Ich bin zurück, wo ich hingehöre. Meine niemals endende Liebe“, verkündete Ronaldo auf Instagram. Dementsprechend ungeduldig sind alle Beteiligten in Bezug auf Ronaldos Rückkehr.

Chancen auf Startelfeinsatz?

Vor wenigen Tagen kürte sich CR7 mit einem Doppelpack für Portugal gegen Irland (2:1) zum Spieler mit den meisten Länderspieltoren (111) weltweit. Am Dienstag stieg Ronaldo dann ins Mannschaftstraining bei United ein. An seinem Fitnessstand dürfte es keine Zweifel geben.

Dass Ole Gunnar Solskjaer den Rechtsfuß in der Startaufstellung präsentiert, ist trotzdem nicht in Stein gemeißelt. Eine spätere Einwechslung würde das Old Trafford wahrscheinlich erst richtig hochkochen lassen. Ob sich das mit Ronaldos Selbstverständnis immer zu spielen, vereinbaren lässt, sei dahingestellt.

Der norwegische Trainer freut sich persönlich sehr auf seinen neuen Angreifer und hat hohe Erwartungen: „Er wird jedem einen Schub geben“, erklärte Solskjaer im Vorfeld. Für alle im Verein sei es eine spannende Situation. „Natürlich sind die Fans seit Tagen aufgeregt, wir alle sind es natürlich“, so der Übungsleiter. Möglich, dass der 48-Jährige seinen Neuzugang deshalb sofort von der Leine lässt.

Schauen Fans vor dem TV in die Röhre?

Zusammen mit den TV-Anstalten beschloss der englische Fußballverband vor Jahren, dass zwischen 14:45 Uhr und 17:15 Uhr kein Fußball ausgestrahlt wird, um die Zuschauerzahlen in den Stadien und die Teilnahme an den Spielen der Breitenfußballer nicht zu gefährden.

Sicher ist, dass die Rückkehr von CR7 nach 12 Jahren ein Fußballfest für alle Zuschauer im Stadion wird. Die englischen Fans vor den Fernsehgeräten werden live nicht in den Genuss dieses Moments kommen. Der in England übliche „3 p.m. Blackout“ macht dem Spektakel für einen großen Teil von Ronaldos Anhängerschaft wohl einen Strich durch die Rechnung.