Aue präsentiert neuen Trainer

Erzgebirge Aue hat einen Nachfolger für Dirk Schuster gefunden. Aliaksei Shpileuski wird neuer Trainer des sächsischen Zweitligisten. Der 33-Jährige kommt vom kasachischen Erstligisten Kairat Almaty und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Shpileuski coachte zwischen 2010 und 2018 im Jugendbereich des VfB Stuttgart und von RB Leipzig.

Aue-Präsident Helge Leonhardt sagt: „Aliaksei ist trotz seiner jungen Jahre bereits sehr erfahren und war in verschiedenen Positionen in diversen Nachwuchsleistungszentren als verantwortlicher Trainer in der Bundesliga tätig. […] Nach mehreren intensiven Gesprächen konnten wir feststellen, dass er sich mit den Werten unseres Vereins voll und ganz identifiziert. Wir erzielten dabei ebenfalls Übereinstimmung bezüglich der Vorgehensweise hinsichtlich der strategischen Weiterentwicklung unseres Profiteams.“