Beidseitiges Interesse: Pulisic zurück zum BVB?

Derzeit weilt Christian Pulisic mit der amerikanischen Nationalmannschaft in Katar. Im Anschluss an die Weltmeisterschaft könnte sich dann seine berufliche Zukunft klären. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Amerikaner offen für eine Rückkehr zu Borussia Dortmund. Beim BVB müsste der 24-Jährige jedoch auf Teile seines Gehalts verzichten, heißt es weiter. Beim FC Chelsea verdient Pulisic dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro.

Wie man in Dortmund über eine Rückkehr denkt, ist offen. Der Name Pulisic soll aber durchaus auf dem Zettel der BVB-Bosse stehen. 2019 verließ der Rechtsfuß den Ruhrpott in Richtung England. Bei den Blues kommt der 1,78 Meter große Rechtsaußen trotz solider Scorer-Werte meist nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Weil sein Vertrag 2024 ausläuft, soll spätestens im nächsten Sommer eine zukunftsweisende Entscheidung getroffen werden.

Viele Klubs sind dran

Interesse am US-Amerikaner wird auch Manchester United nachgesagt. Die Red Devils sind nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive. Aber auch der FC Arsenal und Newcastle United sollen die Personalie auf dem Schirm haben.

In 133 Spielen für Chelsea sind Pulisic 47 Torbeteiligungen (26 Tore, 21 Vorlagen) gelungen. Bei den Schwarz-Gelben war er in 127 Spielen an 45 Treffern direkt beteiligt (19 Tore, 26 Vorlagen). Aus der amerikanischen Nationalmannschaft ist der Offensivspieler nicht wegzudenken. In 54 Partien für die Soccer Boys sammelte Pulisic 34 Scorer (21 Tore, 13 Vorlagen).