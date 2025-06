Duell mit Ronaldo: So könnte Deutschland spielen

Am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale des Nations League Final Four in München auf den ehemaligen Titelträger Portugal. Für Julian Nagelsmann ist es eine weitere Gelegenheit, sich für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr einzuspielen.

Doch das bisher wenig beachtete Miniturnier stellt auch in weiterer Hinsicht eine Chance für den DFB dar. Zum einen kann der Bundestrainer mit seinem Team den ersten Titel seit dem Confed Cup vor acht Jahren holen. Zum anderen geht es für Deutschland noch um wichtige Punkte in der FIFA Weltrangliste. Dort rangiert die DFB-Elf aktuell nur auf Rang zehn. Lediglich die ersten Neun des Rankings sind bei der WM 2026 als Gruppenköpfe gesetzt.

DFB stark ersatzgeschwächt

Und gerade jetzt fällt eine ganze Reihe an Nationalspielern aus. Von den 23 Profis, die bei den Playoff-Partien gegen Italien (2:1/3:3) im Kader waren, stehen lediglich zehn auch gegen Portugal zur Verfügung. Schmerzlich vermisst werden vor allem Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Tim Kleindienst und Angelo Stiller. Kurzfristig passen müssen auch die aufstrebenden Nadiem Amiri, Yann Aurel Bisseck und Jonathan Burkardt.

Noch etwas unklar ist daher, wen Nagelsmann neben Kapitän Joshua Kimmich (30/FC Bayern), der vor seinem 100. Länderspieleinsatz steht, und Keeper Marc-André ter Stegen (33/FC Barcelona), der eine Stammplatzgarantie erhalten hat, aufbietet.

Woltemade-Debüt?

Gut möglich, dass Nationalelf-Rückkehrer Leon Goretzka (30) sich von Beginn an auf der Sechs beweisen darf. Der FC Bayern-Profi saß zusammen mit Nagelsmann bei der Abschluss-Pressekonferenz vor der Partie auf dem Podium.

Die aktuelle Form spricht zudem für einen Startelfeinsatz von Neuling Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart), auch wenn Nagelsmann das Duell mit Niclas Füllkrug (32) als offen bezeichnete.

So könnte Deutschland spielen