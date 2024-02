Neuhaus-Zukunft: Virkus mit deutlichem Statement

Bei Borussia Mönchengladbach will man zukünftig ungerne auf Florian Neuhaus verzichten. Sportdirektor Roland Virkus beteuert im Gespräch mit der ‚Bild‘: „Wir brauchen die kreative Ader von Flo unbedingt.“ Noch im Winter hatte Neuhaus aufgrund mangelnder Spielzeit auf einen Abschied hingearbeitet. Einige Klubs, darunter auch der VfB Stuttgart brachten sich in Stellung, den 26-Jährigen zu verpflichten. Seitdem hat sich das Blatt gewendet.

Trainer Gerardo Seoane bot Neuhaus in dessen vier zurückliegenden Einsätzen als Startelfspieler auf. Der Schweizer Coach sieht wie Virkus die jüngste Entwicklung positiv: „Es ist in der Hinrunde sicher mal die ein oder andere Entscheidung gegen ihn gefallen, ich bin froh, dass ihm jetzt solche Spiele gelingen. Er ist nicht nur mit, sondern auch gegen den Ball clever, auch seine Aggressivität tut uns gut.“ Derzeit deutet also wenig darauf hin, dass sich die Wege im Sommer trennen. An die Borussia ist Neuhaus noch bis 2027 vertraglich gebunden.