Rakitic im Medizincheck

Der Wechsel von Ivan Rakitic (35) vom FC Sevilla zu Al Shabab in die Saudi Pro League nimmt immer schärfere Konturen an. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass sich der kroatische Mittelfeldstar am heutigen Sonntag dem ersten Teil der obligatorischen medizinischen Untersuchungen unterzieht. In der kommenden Woche werde er dann nach Saudi-Arabien reisen, um den Wechsel über die Bühne zu bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rakitic blickt auf eine großartige Karriere in den Topligen Europas zurück. Nach dem Gewinn der Champions League mit dem FC Barcelona und dem zweimaligen Europa League Sieg mit dem FC Sevilla schließt der Mittelfeld-Stratege nun ein halbes Jahr vor Vertragsende das Kapitel Europa.