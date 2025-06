Neuer Angreifer: St. Pauli verpflichtet Jones

Der FC St. Pauli hat den nächsten Sommertransfer an Land gezogen. Wie der Bundesligist offiziell vermeldet, wechselt Ricky-Jade Jones vom englischen Drittligisten Peterborough United in die Hansestadt. Zur Vertragslaufzeit macht der Kiezklub keine Angabe. „Wir sind froh, dass wir Ricky von einem Wechsel nach Hamburg überzeugen konnten. Wir sind überzeugt, dass er sich mit der Kombination aus Tempo, Geradlinigkeit und Widerstandsfähigkeit auch in der Bundesliga durchsetzen kann“, lässt sich Sportchef Andreas Bornemann zitieren.

Der 22-Jährige stammt aus der Jugend des ostenglischen Klubs. In der vergangenen Spielzeit erzielte der Rechtsfuß in 57 Pflichtspielen 17 Tore und bereitete vier weitere vor. Seinen Vertrag in England ließ der Mittelstürmer zum Ende Juni auslaufen: „Ich hatte das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, mich einer neuen Herausforderung zu stellen, und ich bin froh darüber, beim FC St. Pauli diese Möglichkeit zu bekommen. Ich freue mich auf ein sehr internationales Team, enthusiastische Fans und große Gegner in einer der stärksten Ligen der Welt und möchte mit meinen Fähigkeiten zu einer erfolgreichen Saison beitragen.“