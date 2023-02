Ablöse-Rekord: Englischer Fünfkampf um Rice?

Coach David Moyes von West Ham United ist sich schon sicher, dass Declan Rice den Ablöse-Rekord für einen englischen Spieler knacken wird. Zuletzt sagte er: „Er ist ein Top-Spieler und er wird der britische Transfer-Rekord sein, wenn er West Ham verlässt, ohne jede Zweifel.“ Bislang teuerster Brite ist Jack Grealish (27), für den Manchester City im Sommer 2021 rund 117 Millionen Euro an Aston Villa zahlte.

Untermauert wird Moyes‘ Einschätzung von den zahlreichen Interessenten, die es auf den defensiven Mittelfeldspieler abgesehen haben. Der FC Chelsea und der FC Arsenal sind schon seit längerem an Rice dran. Wie ‚90min.com‘ berichtet, will sich aber auch Manchester City um den 24-Jährigen bemühen. Grund für das Interesse der Skyblues sei nicht zuletzt der wahrscheinliche Weggang von Ilkay Gündogan. Der 32-Jährige ist ein heißes Thema beim FC Barcelona.

Zum Kreis der Interessenten gehören darüber hinaus der FC Liverpool und Manchester United. Bei beiden Klubs soll Rice derzeit aber nicht ganz oben auf der Liste stehen. Bei West Ham steht der 39-fache Nationalspieler noch bis 2024 unter Vertrag. Per Option können die Hammers aber noch einmal um ein Jahr verlängern. Will ein Interessent den Rechtsfuß schon für die nächste Saison haben, wird es darum richtig teuer. Aber das kündigte Moyes ja bereits an.