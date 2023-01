Leverkusen: Alonso über Mbamba

Xabi Alonso hat sich zu Bayer Leverkusens Neuzugang Noah Mbamba geäußert. Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach sagte der Spanier über den defensiven Mittelfeldspieler: „Ja, er ist ein Kandidat (für den Kader, Anm. D. Red.). […] Der Eindruck war gut, […] er ist ein guter Spieler, aber wir müssen geduldig sein. Wir müssen seine Entwicklung sehen, aber ich hoffe, dass er uns helfen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem habe der 18-Jährige „eine sehr gute Persönlichkeit“. Mbamba hat in Leverkusen in der vergangenen Woche einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Dem Vernehmen nach wird für den Rechtsfuß nur eine überschaubare Ablöse fällig, da sein Kontrakt in Brügge zum Saisonende ausgelaufen wäre. An Mbamba waren auch mehrere Klubs aus der Premier League interessiert.

Lese-Tipp

Diaby-Transfer: Bayer ignorierte Arsenal