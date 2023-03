Form gefunden: Spätstarter Isak wird zu Newcastles X-Faktor

Alexander Isak ist nach langer Leidenszeit endlich ein Faktor bei Newcastle United. Am gestrigen Freitag schnürte der Schwede einen Doppelpack beim 2:1-Sieg über Nottingham Forest. Den ersten Treffer erzielte der Mittelstürmer per artistischer Einlage, das zweite Tor verwandelte der 23-Jährige eiskalt in der dritten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter.

Isaks Tore machen es möglich, dass Newcastle mit 47 Punkten als Fünftplatzierter in Schlagdistanz zu den Champions League-Plätzen bleibt. Wie wichtig die Treffsicherheit des 70-Millionen-Einkaufs für das Team von Eddie Howe ist, zeigt ein Blick auf die jüngsten Ergebnisse. Drei der vergangenen sieben Ligapartien gewann Newcastle, in allen drei Partien trug sich Isak als Torschütze ein. Trifft der Angreifer nicht, scheint ein Sieg derzeit nicht drin zu sein.

Aufschwung zur rechten Zeit

Im Anschluss an den gestrigen Sieg über Nottingham war Howe voll des Lobes für seinen Schützling: „Das ist ein großer Moment für uns in unserer Saison. Es ist nicht leicht, das zu schaffen, aber er hat es wirklich gut weggesteckt. Ich fand, dass er Nottingham Forest ständig zu schaffen gemacht hat. Sein Tempo und seine Tricks waren offensichtlich. Er ist auf dem besten Weg, bei uns eine große Rolle zu spielen.“

Dabei war Isak, der von Mitte September bis Jahresanfang aufgrund einer Oberschenkelverletzung aussetzen musste, lange auf dem besten Weg, zum verhinderten Toptransfer zu werden. Doch sechs Treffer in zehn Ligaspielen zeigen, dass in Isak genug Potenzial schlummert, um Newcastle im Top4-Rennen zu halten. „Wir hatten das Gefühl, dass wir einen Top-Spieler verpflichten, der zu erstaunlichen Leistungen fähig ist. Ich denke, das hat er gezeigt“, beendete Howe sein Plädoyer.