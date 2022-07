Rennes tütet Theate-Deal ein

Stade Rennes holt Verstärkung für die Innenverteidigung an Bord. Der Ligue 1-Klub verkündet die Verpflichtung von Arthur Theate. Der 22-jährige Belgier (drei Länderspiele) kommt vom FC Bologna und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Dem Vernehmen nach zahlt Rennes eine Ablöse von 20 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni. Theate soll in die Fußstapfen von Nayef Aguerd (26) treten, der für 35 Millionen Euro zu West Ham United wechselte.