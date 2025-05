Neuer Interessent für Félix

Für João Félix tut sich eine ungeahnte Karriereoption auf. Wie der Fernsehsender ‚SBT Rio‘ berichtet, plant Flamengo ein Leihangebot mit Kaufoption für den Offensivspieler. Demnach hat der Klub vom Zuckerhut bereits Gespräche mit dem FC Chelsea aufgenommen.

Aktuell ist der 25-Jährige von den Blues an den AC Mailand verliehen. Doch auch in der Modemetropole stagniert die Karriere des einstigen Supertalents weiter. In London, wo man keine Verwendung mehr für den Portugiesen hat, läuft sein Vertrag noch bis 2031.