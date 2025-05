BVB: Schlotterbeck-Ersatz gefunden?

Borussia Dortmund könnte auf der Suche nach einem Ersatz für die Klub-WM für den verletzten Nico Schlotterbeck fündig geworden sein. ‚Sky‘ berichtet, dass Soumaïla Coulibaly vorzeitig von seiner Leihe zu Stade Brest zurückkehren könnte, um Mitte Juni für den BVB auflaufen zu können. Der 21-Jährige war in der vergangenen Woche bereits auf der Geschäftsstelle der Schwarz-Gelben, um über eine vorzeitige Rückkehr zu sprechen.

Bei Brest fehlt der Franzose seit Ende Februar mit Adduktorenbeschwerden, dürfte aber rechtzeitig für die Klub-WM wieder fit werden. Coulibaly spielte für den französischen Erstligisten in dieser Saison öfter in der Champions League (acht Spiele) als in der Liga (sieben) und sammelte damit viel Erfahrung auf Top-Niveau, die den Dortmundern bei der prestigeträchtigen Klub-WM helfen könnte. Mit Leihklub Brest müsste allerdings noch eine Vereinbarung getroffen werden.