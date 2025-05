Köln: XL-Aufstiegsprämie für Funkel

Friedhelm Funkel soll den strauchelnden 1. FC Köln zum Bundesligaaufstieg führen und erhält im Erfolgsfall eine stolze Belohnung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kassiert Funkel rund 250.000 Euro, wenn ihm mit seiner Mannschaft die Rückkehr ins Oberhaus gelingt – unabhängig davon, ob auf direktem Weg oder über die Relegation. Sollte der 71-Jährige bei dem Vorhaben scheitern, erhält er für seine Dienste immerhin noch 100.000 Euro.

Funkel hat am heutigen Montagvormittag in der Domstadt die Nachfolge des entlassenen Gerhard Struber angetreten. Die dritte Amtszeit des erfahrenen Coaches ist jedoch auf wenige Wochen beschränkt. Zwei Spieltage vor Schluss hat Köln auf Platz zwei der zweiten Liga drei Punkte Vorsprung vor dem SV Elversberg auf dem Relegationsplatz und dem SC Paderborn auf Rang vier. „Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich traue der Mannschaft zu, dass wir direkt aufsteigen. Ich werde alle meine Kräfte bündeln“, so Funkel bei seiner Vorstellung.