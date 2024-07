Bundesliga-Gerüchte um Güler: Das ist dran

Bei der Europameisterschaft sorgte Arda Güler mit starken Leistungen und einem Traumtor für Furore. Der 19-jährige Edeltechniker zeigte auf großer Bühne, welch enormes Potenzial in ihm steckt.

Ob er in der Offensive von Real Madrid, die mit Kylian Mbappé (25) und Endrick (18) noch einmal dichter besetzt ist als im Vorjahr, auf regelmäßige Einsatzzeit kommt, ist aber nicht sicher. Somit brachten spanische Medien den türkischen Nationalspieler jüngst erneut mit einer Leihe in die Bundesliga in Verbindung. Bayer Leverkusen soll demnach an einer Verpflichtung arbeiten.

Fabrizio Romano dementiert nun jedoch. Dem Transfermarkt-Insider zufolge treffen die Gerüchte um eine Leihe zur Werkself nicht zu. Real habe grundsätzlich kein Interesse daran, Güler zu verleihen und plane stattdessen fest mit dem Linksfuß. Alles spricht also dafür, dass das Offensivjuwel in Madrid bleiben wird.