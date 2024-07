30 Millionen: EM-Fahrer Le Normand nach Madrid

Bei Robin Le Normand von Real Sociedad steht offenbar ein ligainterner Wechsel bevor. Wie Fabrizio Romano und ‚Relevo‘ unisono berichten, besteht zwischen den Basken und Atlético Madrid eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer. Als Ablöse fließen rund 30 Millionen Euro.

In den kommenden Tagen werden beide Vereine die notwendigen Dokumente austauschen und den Deal finalisieren, heißt es. Die Zusage des 27-jährigen Verteidigers, der aktuell mit der spanischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Deutschland teilnimmt, sicherten sich die Rojiblancos bereits vor Wochen.