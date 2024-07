Flügel-Rakete: BVB & Bayer fragen bei Gómez an

13 Tore und sieben Vorlagen in 23 Spielen lautet die Topquote von Carlos Andrés Gómez in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Der 21-jährige Rechtsaußen von Real Salt Lake City hat sich für den nächsten Karriereschritt entschieden. Womöglich führt dieser ihn in die Bundesliga.

Wie der kolumbianische Sportjournalist Guillermo Arango berichtet, haben sich neben Ajax Amsterdam auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen nach den Vertragsbedingungen von Gómez erkundigt. Der zweifache kolumbianische Nationalspieler ist noch bis Ende 2027 an Salt Lake gebunden.

Bei Gómez handelt es sich um einen geradlinigen Flügelspieler, den Geschwindigkeit und Zug zum Tor auszeichnen. Körperlich ist der trotz seiner nur 1,71 Meter bereits widerstandsfähig. Auf technischer Ebene ist sein Spiel noch ausbaufähig.