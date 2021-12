Hertha-Gerüchte um Skov Olsen

Hertha BSC beschäftigt sich offenbar mit Rechtsaußen Andreas Skov Olsen. Die ‚Bild‘ bringt den 21-jährigen Dänen, der beim FC Bologna unter Vertrag steht, mit den Berlinern in Verbindung. Bis 2024 ist Skov Olsen noch an den italienischen Klub gebunden, doch aufgrund ausbleibender Spielminuten strebt der Linksfuß offenbar eine Luftveränderung an. In nur vier seiner 17 Saisonspiele stand er in der Startelf.

Wie die Lokalzeitung ‚Il Resto del Carlino‘ berichtet, sondiert Skov Olsens Berater mit Blick auf das Wintertransferfenster derzeit den Markt in England sowie Deutschland. Zusätzlich haben Real Sociedad, die Glasgow Rangers und Besiktas die Situation des 15-fachen Nationalspielers im Blick.