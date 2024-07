Nürnberg an Justvan dran

Der 1. FC Nürnberg möchte seinen Kader weiter für die kommende Zweitliga-Saison verstärken und hat dabei ein Auge auf Mittelfeldspieler Julian Justvan geworfen. Wie die ‚Bild‘-Zeitung berichtet, sind die Franken an einer Leihe des flexiblen Mittelfeldspielers interessiert. Die TSG Hoffenheim strebe allerdings einen fixen Verkauf an. Allgemein sollen die Verhandlungen zäh verlaufen, das jüngste Führungsbeben in Hoffenheim wird diese Situation wohl nicht verbessern.

Justvan kam 2023 für zwei Millionen Euro vom SC Paderborn zu den Kraichgauern. In der vergangenen Rückrunde spielte der 26-Jährige leihweise bei Darmstadt 98. In 13 Einsätzen für die Hessen sammelte er vier Scorerpunkte (zwei Treffer, zwei Vorlagen). Sein aktueller Vertrag bei Hoffenheim läuft noch bis 2027.