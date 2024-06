Bayer macht García-Transfer perfekt

Lange war er der Wunschspieler des FC Barcelona fürs Mittelfeld, nun schließt sich Aleix García dem Deutschen Meister Bayer Leverkusen an. Der 26-Jährige wechselt vom FC Girona unters Bayer-Kreuz. In Leverkusen unterschreibt García einen Vertrag bis 2029.

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 18 Millionen Euro zum Tabellendritten der abgelaufenen La Liga-Saison. Gut für Leverkusen: García wurde jüngst aus Spaniens EM-Aufgebot gestrichen und kann somit die gesamte Vorbereitung absolvieren.

„Aleix García ist ein Spieler mit ausgezeichneten strategischen Fähigkeiten, er ist extrem passsicher und agiert von der Sechser-Position aus mit großer Übersicht“, beschreibt Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes die Qualitäten des Spielgestalters, „Aleix besitzt Führungsqualitäten, die für uns in den kommenden Jahren sehr wertvoll sein werden. Wir sind froh, dass wir ihn verpflichten konnten, er ist ein wichtiger Faktor bei der Verwirklichung unserer ambitionierten Ziele.“

García betrachtet den Wechsel zu Bayer als „eine großartige Sache. Ich habe Bayer 04 Leverkusen wie vermutlich die Fußballfans in ganz Europa bewundert für die außergewöhnlichen Leistungen in der zurückliegenden Saison. Dass ein solcher Verein so viel dafür tut, um mich zu holen, hat mich begeistert. Jetzt möchte ich die in mich gesetzten Erwartungen unbedingt erfüllen und meinen Beitrag leisten, damit dieses Team und der Verein weiterhin erfolgreich bleiben.“

García ist im zentralen Mittelfeld zuhause und ist eine ballsichere Passmaschine, die sich mit ihrer guten Übersicht und Technik stets aus dem gegnerischen Pressing lösen kann. Bei Girona war der Kapitän das Metronom im Mittelfeld und führte das Überraschungsteam mit seinem guten Spielaufbau, drei Toren und sechs Vorlagen zur Champions League-Qualifikation.