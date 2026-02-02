Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Berisha verlässt Hoffenheim

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Mergim Berisha für die TSG im Einsatz @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern reagiert auf die Verletzung von Ivan Prtajin (29) und schlägt auf dem Transfermarkt zu. Wie ‚Sky‘ berichtet, verpflichten die Roten Teufel Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim. Es soll keine Ablöse fließen, allerdings erhält die TSG eine sehr hohe Weiterverkaufsbeteiligung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige war im Kraichgau komplett in der Versenkung verschwunden und spielte bei den Profis keine Rolle mehr. Jetzt kann der zweimalige Nationalspieler seine Karriere auf dem Betzenberg ankurbeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Kaiserslautern
Hoffenheim
Mergim Berisha

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Mergim Berisha Mergim Berisha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert