Berisha verlässt Hoffenheim

Der 1. FC Kaiserslautern reagiert auf die Verletzung von Ivan Prtajin (29) und schlägt auf dem Transfermarkt zu. Wie ‚Sky‘ berichtet, verpflichten die Roten Teufel Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim. Es soll keine Ablöse fließen, allerdings erhält die TSG eine sehr hohe Weiterverkaufsbeteiligung.

Der 27-Jährige war im Kraichgau komplett in der Versenkung verschwunden und spielte bei den Profis keine Rolle mehr. Jetzt kann der zweimalige Nationalspieler seine Karriere auf dem Betzenberg ankurbeln.