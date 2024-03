Tel erneut auf der Bank: Bayerns Aufstellung gegen Lazio

Der FC Bayern steht nach der 0:1-Hinspielniederlage gegen Lazio Rom am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) gehörig unter Druck. In der heimischen Allianz Arena muss ein Sieg gegen den kriselnden Serie A-Vertreter her, um ein Ticket für das Champions League-Viertelfinale zu lösen.

Thomas Tuchel reagiert auf das jüngste Unentschieden beim SC Freiburg (2:2) und lässt bei seinem voraussichtlichen Endspiel – im Falle des Ausscheidens wird der Übungsleiter seinen Posten wohl räumen müssen – Minjae Kim sowie Mathys Tel auf der Bank Platz nehmen. Dafür starten der zuletzt angeschlagene Leroy Sané und Matthijs de Ligt wieder von Beginn an. Bei Alphonso Davies hat es dagegen nicht für die Startelf gereicht.

So spielen die Bayern