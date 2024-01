Internacional will nächsten Werder-Profi

Der SC Internacional hat mit Leonardo Bittencourt den nächsten Spieler des SV Werder Bremen im Visier. Laut der ‚Bild‘ hat der brasilianische Erstligist, der auch an Leih-Stürmer Rafael Borré interessiert ist, Bittencourt eine Transferanfrage vorgelegt. Beim 30-jährigen Mittelfeldspieler mit brasilianischen Wurzeln ist Werder dem Bericht zufolge anders als im Fall Borré aber weniger gesprächsbereit.

Der Boulevardzeitung zufolge „dürfte Werder sein Veto einlegen“. Bittencourt ist im Mittelfeld der Grün-Weißen eine feste Größe und absolvierte in dieser Saison 13 Ligaspiele (zwei Torbeteiligungen). Der zweifache Familienvater betonte zwar zuletzt, sich in Bremen grundsätzlich wohlzufühlen, sagte aber auch: „Grundsätzlich fühle ich mich in der Bundesliga sehr wohl […]. Danach würde ich aber auch gern ein Abenteuer im Ausland starten.“ Ein solches würde Bittencourt in Brasilien erwarten.