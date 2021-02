Schalke 04: Ist diese Elf ein Absteiger?

Erst kam Sead Kolasinac, dann setzten noch Klaas-Jan Huntelaar, William und Shkodran Mustafi ihre Unterschriften bei Schalke 04. Vier erfahrene Spieler also, die das Niveau in der Bundesliga bedienen können. Königsblau geht entsprechend mit neuer Zuversicht in die verbleibenden 15 Spiele bis zum Saisonende.

Überhaupt kann sich die erste Elf der Knappen durchaus sehen lassen. Experten würden dieser Mannschaft vor Saisonbeginn vermutlich einen Mittelfeldplatz mit Chancen auf das internationale Geschäft prognostizieren.

Doch – Vorsicht Binsenweisheit – der Abstiegskampf ist kein Zuckerschlecken. Er ist hart, unnachgiebig und vor allem wird jeder Fehler bestraft. Und wie schwierig es ist, einen Negativlauf zu stoppen, sieht man auf Schalke. Das Selbstvertrauen ist seit Monaten nachhaltig beschädigt.

Umso wichtiger war es für Königsblau, neue Impulse zu setzen. Kolasinac, Huntelaar, William und Mustafi könnten tatsächlich eine große Hilfe sein, den Turnaround zu schaffen.

Zeit, sich zu akklimatisieren, haben sie aber nicht. 15 Spiele bleiben, der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt neun Zähler. Startet Schalke nicht bald eine Siegesserie, ist der Klassenverbleib unerreichbar. Da hilft auch eine auf dem Papier gestandene Bundesliga-Truppe nicht.