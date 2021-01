Real mitten im Schnee-Chaos | Favoriten im FA Cup mit Mühe

Real versinkt im Schnee

Schneetreiben, schlechte Platzverhältnisse und ein unangenehm zu bespielender Gegner: Real Madrid musste im Auswärtsspiel gegen den CA Osasuna mit einigen Widrigkeiten zurechtkommen. Am Ende sprang für die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane beim Tabellenvorletzten der spanischen La Liga nur ein enttäuschendes 0:0 heraus. „Madrid friert ein“, titelt die ‚Marca‘ am Tag nach der Partie in Anspielung auf das Sturmtief, das seit Freitag über große Teile von Spanien zieht und Schnee und Kälte mit sich bringt. Wenn es nach Zidane ginge, hätte das Spiel gar nicht erst angepfiffen werden dürfen: „Das war kein Fußballspiel, es hätte abgesagt werden sollen“, wird der französische Erfolgstrainer auf der Titelseite der ‚Marca‘ zitiert.

FA Cup: Favoriten müssen zittern

In England stand am gestrigen Samstag indes die dritte Runde des FA Cup auf dem Programm. Einige der Topteams hatten dabei ihre liebe Mühe und Not und konnten sich nur knapp durchsetzen. Manchester United kam zu einem etwas glücklichen 1:0-Sieg gegen Zweitligaklub FC Watford. Den Siegtorschützen Scott McTominay, der schon in der fünften Minute für den einzigen Treffer des Tages sorgte, feiert die ‚Mail on Sunday‘ mit der Überschrift „Great Scott“. „Emile beendet die Tortur“, schreibt das Blatt derweil über den 2:0-Sieg des FC Arsenal gegen Newcastle United. Die Gunners mussten in die Verlängerung, kamen dann durch Tore von Youngster Emile Smith-Rowe und Pierre-Emerick Aubameyang aber doch weiter. Für die größte Überraschung des Tages sorgte der Sechstligist FC Chorley, der den von Wayne Rooney trainierten Zweitligisten Derby County ausschaltete. „Amateurklub Chorley verdient den historischen Sieg über ein dezimiertes Derby-Team“, so die ‚Mail on Sunday‘.

Milan schlägt zurück

Für den AC Mailand gab es nach dem Rückschlag unter der Woche gegen Juventus Turin gestern wieder Grund zur Freude. Mit 2:0 besiegten die Rossoneri den FC Turin. „Der Tabellenführer ist wiederbelebt“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘ nach dem Sieg, der die Mailänder weiter von der Meisterschaft träumen lässt. In der Tat wird man derzeit sicher gerne auf die Tabelle schauen: Aktuell beträgt der Vorsprung von Milan auf den ärgsten Verfolger drei Punkte. Auch der ‚Corriere dello Sport‘ spricht von einer „Reaktion“ der Mailänder: „Milan macht sich an der Spitze aus dem Staub und Ibra kehrt zurück.“ Der 39-jährige Schwede feierte gestern sein Comeback nach überstandener Muskelverletzung und wurde in der 85. Minute eingewechselt.