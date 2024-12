Gladbach-Youngster rückt zu den Profis auf

Niklas Swider zählt ab sofort zum Profikader von Borussia Mönchengladbach. Der Verein teilt mit, dass der 17-Jährige dauerhaft von der A-Jugend zu den Profis aufrückt. Im Januar wird der Mittelfeldspieler außerdem seinen ersten Profivertrag bei den Fohlen unterschreiben.

Swider ist ein echtes Eigengewächs, bereits mit sieben Jahren wechselte er in den Fohlenstall und entwickelte sich stetig weiter. „Wir sehen großes Potenzial in ihm und sind überzeugt, dass er in Zukunft eine wichtige Rolle auf der Sechs spielen kann“, wird Trainer Gerardo Seoane in der Vereinsmitteilung zitiert. Gegen Holstein Kiel (4:1) saß Swider erstmals in der Bundesliga auf der Bank.