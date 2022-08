West Ham will Onana-Angebot erhöhen

West Ham United lässt im Werben um Amadou Onana nicht locker. Wie unsere französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, bereiten die Londoner ein drittes Angebot für den 20-jährigen Mittelfeldspieler vom OSC Lille vor. Nach wie vor ist der Kontakt zwischen den Klubs heiß. Die jüngste Offerte über 23 Millionen Euro lehnten die Doggen noch ab.

Zehn Prozent der Ablöse muss Lille an den Hamburger SV überweisen. Die Rothosen sicherten sich die entsprechende Klausel im vergangenen Sommer, als Onana für sieben Millionen Euro nach Frankreich wechselte. In Lille etablierte sich der Belgier mit 41 Pflichtspielen in seiner ersten Saison auf Anhieb als Stammspieler. Sein Vertrag gilt noch bis 2026.