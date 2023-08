Der Nächste bitte: Bono wechselt nach Saudi-Arabien

Zwei Jahre vor seinem Vertragsende beim FC Sevilla verlässt Keeper Bono den spanischen Erstligisten. Den 32-Jährigen zieht es zu Al Hilal. Die Ablöse liegt bei 20 Millionen Euro. Bono selbst kassiert pro Saison 15 Millionen Euro. Der Marokkaner unterschreibt in Saudi-Arabien für drei Jahre.

Bei Al Hilal trifft Bono auf einige andere Spieler, die in diesem Sommer aus Europa gekommen sind. Der Schlussmann wird künftig an der Seite von Neymar (31), Malcom (26), Rúben Neves (26), Sergej Milinkovic-Savic (28) und Kalidou Koulibaly (32) auflaufen.

Bono: Vom Supercup nach Saudi-Arabien

Ein heißes Thema war Bono auch beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister beschäftige sich intensiv mit dem 55-maligen Nationalspieler, konkrete Schritte unternahmen die Münchner am Ende aber nicht. Das lag wohl auch an der Ablöseforderung in Höhe von 20 Millionen Euro. Für Al Hilal stellt eine solche Summe keine großen Probleme dar.