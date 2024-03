Musialas neue Rolle: „Ich bin kein Bambi mehr“

Jamal Musiala betrachtet sich nicht mehr als Nachwuchsspieler. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ erläutert der 21-Jährige, wie er seine Rolle sieht: „Ich bin nicht mehr der junge Spieler, ich bin jetzt kein Bambi mehr. Ich habe mehr Verantwortung in beiden Mannschaften. Den Status des jungen Supertalents, auf das man aufpassen muss, habe ich abgelegt.“ Musiala fügt an: „Trotzdem will ich mit Lockerheit spielen, Spaß machen, Freude wie in der Jugend auf dem Feld ausstrahlen.“

Mit der Nationalmannschaft gewann Musiala am gestrigen Dienstagabend mit 2:1 gegen die Niederlande. Trotz einiger unglücklicher Ausrutscher ließ der 26-fache Nationalspieler seine Extraklasse in schellen Bewegungen immer wieder aufblitzen.