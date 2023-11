Wegen DFB-Absage: Nagelsmann sauer auf Adeyemi

In den kommenden Tagen wird die deutsche Nationalmannschaft im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 auf die Türkei und Österreich treffen. Nicht Teil des Kaders ist Karim Adeyemi. Der viermalige Nationalspieler sollte eigentlich der U21-Auswahl von Antonio Di Salvo dabei helfen, Siege gegen Estland und Polen einzufahren – und sich nebenbei aus der Formkrise schießen.

Doch Adeyemi sagte der U21 ab. Er wolle die Länderspielpause stattdessen nutzen, sich bei Borussia Dortmund für mehr Spielzeit zu empfehlen. „Ich bin in die Gespräche mit Karim und dem Verein gegangen. Er möchte aktuell beim BVB bleiben, um seine gesteckten Ziele zu erreichen“, sagte Trainer Di Salvo dazu am Montag. Alles gut also?

Ärger mit Nagelsmann?

Offenbar nicht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, handelte es sich um eine einseitige und keine einvernehmliche Absage. Der Tageszeitung zufolge ist vor allem Julian Nagelsmann gar nicht begeistert von Adeyemis Verhalten. Der Bundestrainer erwarte von seinen Spielern, dass sie es als Ehre empfinden, vom DFB nominiert zu werden – was auch die U21 beinhaltet – und alles für die Nationalmannschaft geben.

Adeyemi hat Nagelsmanns Erwartungen offenbar nicht erfüllt. Die ‚Bild‘ spekuliert nun sogar, dass sein Verhalten dem 21-jährigen Offensivspieler die EM-Teilnahme kosten könnte. Bis das feststeht, wird der Tempodribbler aber noch etwas Zeit haben, um den Bundestrainer eines Besseren zu belehren.