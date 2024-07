Eintracht forciert Collins-Leihe: Zweitligist beißt an

Im vergangenen Jahr wechselte Nnamdi Collins aus der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt. Eigentlich hätte sich das hochveranlagte Abwehrtalent sofort per Leihe einem anderen Klub anschließen sollen, um die eigene Entwicklung voranzutreiben. Das kam jedoch nicht zustande. Stattdessen sammelte Collins einige Einsätze in der Regionalliga für Frankfurts zweite Mannschaft und debütierte in der Schlussphase der Saison sogar in der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun bahnt sich mit einem Jahr Verspätung doch noch eine Leihe an. Der 1. FC Nürnberg ist laut ‚Bild‘ und ‚kicker‘ kurz davor, den 20-jährigen Innenverteidiger zu verpflichten. Es soll sich um eine Leihe ohne Kaufoption handeln. Von einer Einigung kann jedoch noch keine Rede sein. Dementsprechend könnte sich das Unterfangen auch noch ein paar Tage hinziehen.

Lese-Tipp

Eintrachts Streichkandidat für Kristensen

Dass Nürnberg eine gute Anlaufstelle für junge Talente ist, zeigte sich bereits bei Can Uzun (18/jetzt Eintracht Frankfurt), Jens Castrop (20), Nathaniel Brown (20/jetzt Eintracht Frankfurt) oder Finn Jeltsch (18). Collins könnte bei den Franken die Etablierung im Profigeschäft gelingen. Und dann wäre auch der nächste Schritt bei der SGE nicht mehr weit.