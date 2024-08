PSG drängt auf Lookman-Verpflichtung

Ademola Lookmans Abschied von Atalanta Bergamo in Richtung Paris St. Germain wird konkreter. Wie die FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, haben die Pariser in den vergangenen Stunden die Gespräche mit dem Umfeld des Angreifers beschleunigt. Zudem drängt der 26-Jährige nach FM-Infos selbst stark auf einen Wechsel zum Scheichklub. An Atalanta ist der Ex-Leipziger noch bis 2026 gebunden. Der Europa League-Sieger ist über Lookmans Wunsch informiert.

Ein weiteres Indiz auf den bevorstehenden Transfer ist die Nichtnominierung des nigerianischen Nationalspielers für Bergamos Liga-Auftakt gegen US Lecce am morgigen Montagabend (18:30 Uhr). Noch hat PSG laut Foot Mercato kein offizielles Angebot für Lookman eingereicht. Zuletzt wurde über eine mögliche Ablösesumme von 25 bis 30 Millionen Euro spekuliert.