Baumgart überrascht von Trainer-Ablösen

Steffen Baumgart betrachtet die jüngste Entwicklung, für Trainer mehr Ablöse zu investieren, mit Argwohn. „Mich hat eher überrascht, dass für Trainer so viel Geld in die Hand genommen wurde. Denn der Trainer wird leider am schnellsten ausgetauscht, 25 Leute kannst du nicht auswechseln“, erläutert der Trainer des 1. FC Köln im Interview mit ‚Sport1‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine eigene Zukunft sieht Baumgart ohne Wenn und Aber in Köln. „Bei mir geht es nicht darum, wo ich unbedingt hin will. Ich nehme das Hier und Jetzt an und freue mich darüber. Ebenso würde ich mich freuen, langfristig mit dem FC erfolgreich zu sein. Das wäre das Schönste“, stellt der 49-Jährige klar. Im Sommer unterschrieb Baumgart beim FC einen bis 2023 datierten Vertrag.