Leicester beobachtet Boubakary Soumaré

Boubakary Soumaré (21) steht auf dem Zettel von Leicester City. Laut Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano wurde der defensive Mittelfeldspieler vom OSC Lille von den Foxes als potenzielles Transferziel auserkoren. Neben Leicester sollen sich auch weitere Klubs nach dem Franzosen erkundigt haben, dessen Vertrag 2022 ausläuft. Lille zeigt sich gesprächsbereit, um einen ablösefreien Wechsel nach Ablauf des Kontrakts zu verhindern.

In der laufenden Saison wurde Soumaré 21 Mal in der Ligue 1 eingesetzt, 13 Mal stand er in der Startelf. Der 1,88-Meter große Mittelfeldspieler ist U21-Nationalspieler und durchlief seit der U16 Frankreichs Junioren-Nationalmannschaften.