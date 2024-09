Ex-Stuttgarter Haraguchi zurück beim Jugendklub

Nach zehn Jahren in Deutschland kehrt Genki Haraguchi zurück zu seinem Ausbildungsklub Urawa Red Diamonds. Dem Vernehmen nach unterschreibt der 33-jährige Spielgestalter einen Zweijahresvertrag. Da der Kontrakt beim VfB Stuttgart Ende Juni ausgelaufen ist, kommen die Japaner um das Zahlen einer Ablöse herum.

Insgesamt kommt Haraguchi für den VfB, Hannover 96, Union Berlin und Hertha BSC auf 173 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse, in denen er sechs Tore und 20 Vorlagen beisteuern konnte. Nun kehrt der Japaner an seinen Geburtsort zurück.