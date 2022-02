Shaqiri vor MLS-Wechsel

Es scheint als würde die Liaison von Olympique Lyon und Xherdan Shaqiri schon bald in die Brüche gehen. Wie der französische Erstligist am gestrigen Abend mitteilte, ist der Schweizer für Transfergespräche mit einem Verein aus der MLS freigestellt. Nach Informationen des ‚Blick‘ handelt es sich dabei um Chicago Fire.

Für die Partie gegen die AS Monaco (21:00 Uhr) am heutigen Abend wurde der 30-Jährige schon nicht mehr in den Kader berufen. Dem Bericht der Tageszeitung zufolge soll der US-Klub eine Millionensumme als Ablöse bieten. Der ehemalige Bayern-Spieler wechselte erst im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro vom FC Liverpool nach Lyon.