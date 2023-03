Salihamidzic: Hohe Erwartungen an Cancelo

Hasan Salihamidzic ließ im Anschluss an den gestrigen 2:0-Erfolg über Paris St. Germain durchblicken, was der FC Bayern in den nächsten Wochen von Winter-Neuzugang João Cancelo erwartet. „Er hat zuletzt nicht ganz so trainiert und gespielt, wie er sich das selber vorgestellt hat. Wir kommunizieren gut mit ihm. Er ist ein überragender Spieler, der noch wichtig werden wird“, schürte der Sportvorstand in der Mixed Zone hohe Erwartungen an den Portugiesen.

Zuletzt dominierte das Thema Cancelo die Medien, weil die Leihgabe von Manchester City unter Julian Nagelsmann nach seinem Wechsel an die Säbener Straße nicht umgehend einen Platz in der Stammelf einnehmen konnte. Bislang stehen für den 28-Jährigen sieben Spiele für Bayern zu Buche, darunter einige Kurzeinsätze.

