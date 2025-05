HSV: Saison-Aus für Hadzikadunic

Der Hamburger SV muss für den Rest der Saison auf Dennis Hadzikadunic verzichten. Wie die Rothosen bekanntgeben, hat sich der Innenverteidiger beim 4:0-Sieg gegen den SV Darmstadt am vergangenen Samstag einen Teilriss des Innenbands im Sprunggelenk sowie einen Teilriss des Innenbands im Knie zugezogen.

In der aktuellen Spielzeit war der 26-Jährige bislang absolut gesetzt im Abwehrzentrum des Tabellenführers der 2. Bundesliga. Die Partien gegen den SSV Ulm und gegen die SpVgg Greuther Fürth, in denen die Hamburger die Rückkehr in die Bundesliga klarmachen können, müssen nun ohne den Bosnier stattfinden.