Fischer verlässt Union Berlin

Union Berlin und Urs Fischer gehen getrennte Wege. Nach FT-Informationen haben sich der Bundesliga-Klub und sein langjähriger Erfolgstrainer in mehreren Gesprächen einvernehmlich darauf geeinigt. Die Entscheidung ist gefallen, Klubmitarbeiter wurden bereits informiert.

Noch am heutigen Mittwoch wollen die Berliner die Trennung offiziell verkünden. U19-Coach Marco

Grote soll interimsweise übernehmen. Wer langfristig das Cheftrainer-Amt an der Alten Försterei besetzen wird, ist noch unklar.

Eine Berliner Erfolgsgeschichte

Fischer übernahm 2018 bei den Köpenickern – der Start einer besonderen Erfolgsgeschichte. In seiner Debütsaison schaffte der Schweizer mit der Mannschaft den Aufstieg, zwei Jahre später folgte die Qualifikation für die UEFA Conference League.

Unions Entwicklungskurve zeigte auch in den Folgesaisons stetig nach oben mit der Champions League-Qualifikation in der vergangenen Spielzeit als Höhepunkt. Aktuell läuft es für die Eisernen jedoch gar nicht. In der Bundesliga steht man auf dem letzten Tabellenplatz, zwischenzeitlich verlor man zwölf Ligaspiele in Serie. Nun folgt also die einvernehmliche Trennung.